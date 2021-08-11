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Почти 100 млн рублей выделят из федерального бюджета на строительство очистных сооружений в Выдрино

Свыше 96 млн рублей будет направлено в Республику Бурятия на строительство очистных сооружений. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

– Новые очистные сооружения будут построены в селе Выдрино Кабанского района. Они помогут уменьшить сбросы загрязнённых сточных вод в озеро Байкал и повысить качество питьевой воды для местных жителей, – говорится в сообщении. 

Деньги выделяются из резервного фонда Правительства. Минстрою поручено в течение 30 дней заключить с властями республики соглашение о предоставлении бюджетных ассигнований.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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