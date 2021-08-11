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Межрегиональный режим ЧС планируют ввести между Иркутской областью и Якутией

Он позволит МЧС перебрасывать силы из других регионов, рассказали SIA.RU в администрации области. 

«Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов предложил ввести на территории Якутии и Иркутской области межрегиональный режим ЧС. Полностью поддерживаю это предложение», – пишет губернатор Иркутской области на своей странице в Инстаграм.

«Обстановка с лесными пожарами в России остаётся крайне напряжённой. К сожалению, число пожаров превысило показатели прошлого года. Сегодня их площадь увеличилась в 1,2 раза – 7,8 млн га», – сказал министр Александр Козлов.

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Причем более 90% пройденных огнём площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности на Якутию – 78% всех площадей по стране. Задымление от пожаров в Якутии наблюдается и в соседних регионах – Красноярском крае, Иркутской области, ряде регионов Урала,

«Что касается ситуации с пожарами в Иркутской области, то на мой взгляд она ещё достаточно управляемая. Сейчас там площади, пройденные огнем, в подавляющем большинстве, приходятся на лесные территории, где ранее была выделена зона контроля лесных пожаров», – заключает министр.

Наиболее сложная обстановка сохраняется на территории Катангского района. По состоянию на 10 августа зарегистрировано 25 лесных пожаров на площади 117,3 тыс. га. Основная сложность в тушении – значительная удалённость лесных пожаров, сложный рельеф местности, задымленность. В Киренском районе действует три лесных пожара на площади 6,2 тыс. га.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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