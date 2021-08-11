Каждый четвертый работодатель готов увольнять «злоупотребителей» больничными

Почти треть работодателей утверждают, что в их коллективах есть работники, которые, с их точки зрения, «слишком часто» болеют, а каждый четвертый не против избавляться от таких работников. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru среди более полутора тысяч HR-менеджеров по всей стране.

29% указали, что в их коллективах есть такие сотрудники. 24% считают, что злоупотребление больничными «скорее может» быть поводом для увольнения, а 2% – что «точно может». В то же время большинство респондентов (54%) убеждены, что это не может быть поводом для увольнения.

Аналогичный вопрос задавался работникам (было опрошено свыше полутора тысяч работающих россиян): увольняли ли их по причине здоровья. Всего 8% рассказали, что их уволили. Остальные с таким не сталкивались. Показатель увольнений в зависимости от состояния здоровья меняется от города к городу. В частности, в Москве и Московской области это 10% опрошенных. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 18%, в Краснодарском крае – 11%, в Новосибирской области – 11%.

В то же время работникам предлагалось высказать мнение, какое значение состояние здоровья имеет для построения карьеры. 86% респондентов ответили, что здоровье имеет первостепенное значение, и лишь 16% признались, что здоровье для работы не так уж и важно.

Чаще других о том, что крепкое здоровье имеет первостепенное значение для успешной работы, говорили представители рабочего персонала (47%), работники в сфере строительства (33%), респонденты из сферы науки и образования (33%), работники сельскохозяйственной отрасли (30%) и сферы туризма (29%). Реже других – IT-специалисты (19%).

Большинство HR-менеджеров (68%) отметили, что в их компаниях болеющих просят поработать во время болезни. 6% уточнили, что болеющих сотрудников об этом просят всегда. 31% – что перспектива того, попросят ли сотрудника поработать во время болезни или нет, зависит от его самочувствия или от заболевания. Столько же – что сотрудников просят поработать только в случае возникновения форс-мажора.