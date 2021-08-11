Акции Tesla оставили без внимания сообщение Илона Маска об отсрочке запуска пикапа Cybertruck

Первые поставки электрического пикапа Cybertruck от Tesla ожидаются не раньше следующего года. Tesla обновила данные на сайте заказа, отметив, что Cybertruck будет доступен, когда производство приблизится к 2022 году, рассказали SIA.RU в банке.

«Илон Маск внезапно заявил, что Tesla столкнется с проблемами при запуске Cybertruck в производство, сославшись на особенности конструкции, которые требуют новых производственных процессов. Хотя ранее Tesla подтвердила, что производство Cybertruck начнется на Gigafactory Texas в Остине после Model Y, сборка которой стартует в конце этого года. Также Tesla заявила, что собрала более 1,25 млн предварительных заказов на Cybertruck, что подразумевает эквивалент $79 млрд потенциальной выручки для Tesla, и любые заминки в производстве должны бы оказывать давление на акции, особенно на фоне риска конкуренции с Rivian. Но, что характерно, акции TSLA практически не реагируют на данную новость: котировки даже в умеренном плюсе. Видимо, Маск имеет практически бесконечный кредит доверия от рынка», – Иван Авсейко, аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку.

Напомним, что Tesla 2 недели назад опубликовала отчет за II квартал 2021 года. Тогда же компания сообщила о том, что перенесла дату старта производства электрогрузовика Semi на 2022 год, но отметила: выпуск кроссовера Model Y на двух новых заводах должен начаться по плану – к концу текущего года.

Прибыль по итогам II квартала выросла более чем в 3 раза и составила $1,45 на акцию (с учетом корректировок). Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков подразумевал прибыль на уровне 97 центов на акцию. Tesla 8-й квартал подряд сообщила о прибыли.

Выручка составила по итогам отчетного квартала 11,96 млрд (почти удвоилась). Аналитики прогнозировали показатель на уровне 11,4 млрд.

Свободный денежный поток составил 619 млн. Аналитики ожидали по FCF убыток 319,1 млн.

Объем поставок авто по всему миру во II квартале – 201 250 машин. Год назад в аналогичном периоде было продано 90 891 авто.

Динамика акций

По итогам торгов в понедельник, 9 августа, акции Tesla (TSLA) выросли на 2,1% до $713,76. Рост с начала года составляет 1,15%, при этом индекс S&P 500 вырос за тот же период на 18%. С момента выхода отчета за II квартал 2021 года котировки поднялись на 8,5%.

По акциям Tesla (TSLA) 22 рекомендации «покупать», 9 – «продавать», 14 – «держать», свидетельствуют данные в терминале Bloomberg. 12-месячный консенсус-таргет составляет $669,61, что на 6,2% ниже текущей цены ($713,76). Примечательно, что если оценить карту рекомендаций перед выходом квартального отчета, то рекомендаций «покупать» было на 3 меньше, рекомендаций «продавать» было на одну больше, как и «держать».

Накануне аналитики Jefferies понизили рейтинг Daimler до «держать», а рейтинг Tesla повысили до «покупать» и увеличили таргет с $700 до $850. Это подразумевает, что у Tesla потенциал роста цены акций в течение ближайших 12 месяцев составляет 19% от цены закрытия торгов в понедельник. Такие ожидания резко контрастируют с консенсус-прогнозом, составленным Bloomberg. Jefferies оптимистично оценивает способность увеличить со временем маржу, так как затраты Tesla меньше, чем у конкурентов, которые занимаются производством еще и классических автомобилей, а капитал распределен более эффективно. Апдейт Jefferies по Tesla в понедельник стал одним из драйверов роста акций автопроизводителя.