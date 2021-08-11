На строительство Суворовского училища в Иркутске поступил миллиард рублей из федерального бюджета

Это первый транш, сообщили SIA.RU в администрации области.

Сейчас на стройплощадке работает 94 человека, кроме усиления фундамента и стен, проводится очистка территории и демонтаж конструкций. При пиковой нагрузке на объекте будут работать до 600 человек одновременно.

Губернатор подчеркнул, что, поскольку основное здание училище площадью 23 тысячи квадратных метров является объектом культурного наследия, строительные работы будут контролировать эксперты.

– Здание будет сохранено, как мы и обещали жителям, – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, что на территории бывшего ИВВАИУ будет учебно-административный корпус, столовая, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическая площадка, плац. Открыть училище планируется 1 сентября 2023 года.