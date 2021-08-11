Количество задымленных населенных пунктов в Иркутской области выросло до 745

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что количество задымленных населенных пунктов в регионе выросло – за минувшие сутки дым был зафиксирован в 736 населенных пунктах 20 районов и девяти городских округах.

При этом предельно допустимых загрязнений в воздухе не выявлено.

Ранее глава Приангарья Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию с задымлением территорий, отметив, что «это стечение обстоятельств», и всему виной пожары в Якутии.