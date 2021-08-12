Сбер на форуме ТПП представит новые бизнес-решения для иркутских предпринимателей

18-20 августа 2021 года в Иркутске состоится Байкальский международный Форум Партнеров - 2021 «Инвестиции и инновации в комплексном развитии территорий Сибири», организатором мероприятия является Торгово-промышленная палата Восточной Сибири. Байкальский банк Сбербанка выступил в качестве одного из партнеров форума и представит региональному бизнесу ряд новых современных и актуальных решений для продвижения и развития предпринимательства в различных сегментах экономики.

20 августа на онлайн-секции «Цифровая экономика. Новые реалии и перспективы» эксперты Сбера презентуют возможности СберПлатформы, созданной специально для сопровождения интернет-торговли. Байкальский банк Сбербанка одним из первых в регионах РФ приступил к реализации этого предложения и клиенты уже оценили удобство и эффективность платформы InSales. Новый инструмент для организации дистанционных продаж интернет-торговли способен решать многие задачи по взаимодействию с клиентами и отработке их онлайн-покупок : актуализация товарного ассортимента, работа с клиентской базой, размещение товаров на сайте, маркетплейсе и в социальных сетях компании и др.

19 августа, на онлайн стратегической сессии «ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» как инструмент развития туризма на Южном побережье озера Байкал», эксперты Байкальского банка Сбербанка примут участие в дискуссии по вопросам туристической отрасли в Иркутской области и Республике Бурятия и представят участникам форума БМФБ информацию о возможностях инвестирования туристических проектов на Байкале, а также о наиболее перспективных направлениях для участия в них предпринимателей Иркутской области.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Бизнес-Форум, организованный Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири – это уникальное место консолидации регионального и международного бизнеса. Это – всегда интересная площадка, на которой в живом диалоге звучит самая актуальная информация, важная для предпринимателей территорий. И Сбер традиционно здесь будет рассказывать только о реально работающих, только о самых эффективных инструментах, решениях и проектах. Наш регион сейчас находится на пороге очень больших перемен – Байкал становится, уже стал, точкой притяжения огромного потока туристов, и это новая и очень интересная в экономическом плане ниша для бизнеса. Новые горизонты для предпринимательства сейчас обозначила и онлайн-торговля, и наши эксперты отлично реагируют на все новые запросы времени. Важно только вовремя воспользоваться наработками Сбербанка в этих новых трендовых направлениях, уверен, участники БМБФ именно так и сделают. А мы готовы в этом им помогать и выступать партнерами развития».

Байкальский международный форум партнеров – уникальное событие в мире экономики и бизнеса Иркутской области, в 2021 году проводится во второй раз при поддержке Правительства Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области, Администрации г. Иркутска. Целями форума являются консолидация предпринимательского сообщества Иркутской области, регионов России и зарубежных стран в интересах развития международного и межрегионального сотрудничества, стимулирования инвестиций в региональную экономику, презентация потенциала Иркутской области