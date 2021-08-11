Иркутские врачи поедут в «коммунарку», чтобы перенять опыт столичных коллег

Главврач «коммунарки» Денис Проценко накануне прибыл в Иркутск. Он пригласил иркутских медиков посетить московскую больницу, чтобы передать опыт работы с тяжелыми ковидными больными. До этого московские врачи уже две недели работали в Приангарье. Кроме того, губернатор Игорь Кобзев и Денис Проценко договорились, что проведут совместный прямой эфир в социальных сетях.

– Достаточно глубоко удалось погрузиться в работу ряда учреждений, в том числе областной больницы. Мой приезд финализировал двухнедельную работу московской выездной бригады, которая объездила весь регион. Хочется сказать большое спасибо коллегам, которые работают в ковидных госпиталях, потому этот кросс, который мы полтора года бежим с ковидом – это непростая задача и иркутские коллеги с ней справляются. Ситуация постоянно меняется, поэтому обучение друг друга, обмен опытом – это единственно возможное решение для того, чтобы дальше справляться с распространением инфекции, – сказал Денис Проценко.

На встрече c губернатором и главой регионального минздрава также обсудили также темпы вакцинации в регионе. По состоянию на 11 августа первый компонент вакцины поставили 529 115 жителей. Полный курс вакцинации прошли 441 455 жителей области.

– К сожалению, возможности медицины не безграничны, территория региона очень большая. Порой медикам просто не хватает времени, чтобы спасти пациентов при тяжелой или молниеносной форме COVID-19, поэтому призываю всех вакцинироваться. Это залог сохранения вашей жизни, – подчеркнул Денис Проценко.

– Вакцинация – это одна из важнейших задач. Иначе мы не сможем выйти из режима ограничений. Вакцинация поможет снизить нагрузку на медиков, которые работаю с ковидными пациентами. Мы должны им помочь врачам не словами, а делами. То, что сегодня рекомендовано командой Дениса Проценко мы постараемся выполнить. Мы понимаем, что обмен опытом – это следующая ступенька профессионализма наших врачей. Я хотел бы поблагодарить лично Дениса Николаевича за визит в регион. Мы не останавливаемся на этом. Наше взаимодействие будет продолжено, – сказал Игорь Кобзев.

За последние сутки коронавирусом заболели 399 жителей Иркутской области, общее число больных на 11 августа составляет 90 тыс.