Альфа-Банк предложил клиентам сэкономить время на визите в банк

Клиенты Альфа-Банка теперь могут заранее записаться в отделение и сэкономить время. Для этого в мобильном приложении достаточно указать время визита и нужные услуги — кстати, банк подскажет, если услугу можно получить сразу в мобильном приложении.

«Альфа-Банку удалось создать реально работающий формат отделений нового поколения с учетом ключевых потребностей клиентов. Самое ценное для любого человека даже не деньги, а время. Большинство вопросов наши клиенты уже могут решить онлайн в любом месте и в любое время суток. При этом если им требуется посетить офис, это можно сделать еще быстрее и удобнее. Мы первыми предложили клиентам возможность видеть загруженность отделений, а теперь дали инструмент для управления временем визита в банк», — отметил Иван Пятков, член правления, директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка.

Сервис уже доступен во всех Phygital отделениях Альфа-Банка. Phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов; здесь клиенты получают теплое человеческое общение и качественные цифровые сервисы. На сегодняшний день в Альфа-Банке открыто 50 Phygital отделений в 24 городах страны, и еще как минимум столько же будет открыто до конца года.