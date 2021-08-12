Число вакансий в Иркутской области выросло на 89% по сравнению с прошлым годом

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с трудоустройством в Иркутской области в июле (исследование есть у SIA.RU).

Количество открытых вакансий в Иркутской области в июле снизилось на 1% по сравнению с июнем, но при этом динамика вакансий по отношению к прошлому году составила +89%.

Для сравнения, в целом по России количество вакансий в июле выросло на 1% по отношению к предыдущему месяцу, и на +69% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Чаще всего компании нанимали специалистов из сферы продаж (22% от общего числа вакансий в регионе), строителей (16%), рабочий персонал и сотрудников транспортно-логистической сферы (по 14%), а также специалистов из сферы производства (11%).

Наиболее заметно в июле по сравнению с июнем вырос спрос на медиков (+19%), а также на hr-специалистов (+11%), консультантов (+8%) и сотрудников сферы образования (+8%).

Какие специалисты чаще ищут работу

Количество резюме в июле в Иркутской области по сравнению с июнем выросло на 4%, это соответствует средним показателям по всей России.

Наиболее активно искали работу молодые специалисты (23% от общего числа резюме в регионе), специалисты продаж (11%), сотрудники из профсферы «транспорт, логистика» (8%), административный персонал (7%), а также специалисты из сферы производства (6%).

Самыми дефицитными кадрами в Иркутской области остаются строители (соотношение - 0,7 резюме на одну вакансию), медики (0,8 резюме на вакансию) и рабочий персонал (0,9 резюме на вакансию).

Уровень зарплат в июле

Средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области в июле составила 51,1 тысяч рублей, что на 4% больше, чем в среднем по стране. При этом, средняя ожидаемая зарплата в регионе - 41,3 тысяч рублей, что на 17% ниже средних ожиданий россиян.