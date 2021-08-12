Задымленными остаются 793 населенных пункта Иркутской области

В 21-м районе и 8 городских округах, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

В регионе сохраняется ситуация с задымлением населенных пунктов от природных пожаров, действующих на севере области и в соседнем регионе – республике Саха (Якутия).

Превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не выявлено.

Напомним, что в 7 районах Прибайкалья продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. По состоянию на утро 12 августа в Иркутской области действовало 25 пожаров (Катангский район – 22, Киренский – 2, Нижнеудинский - 1) на площади 140297 га. В тушении задействованы силы Министерства лесного комплекса и Министерства обороны. Силы и средства МЧС России приведены в полную готовность к защите населенных пунктов в случае возникновения угрозы перехода природных пожаров.