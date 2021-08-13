ЦБ заявляет о признаках перегрева рынка недвижимости

Учитывая динамику цен на рынке недвижимости, появляются признаки перегрева, рассказала в интервью «Известиям» директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова.

Темп роста на первичном рынке жилья во II квартале в годовом выражении составил 20,6%. В Москве этот показатель еще выше – 24%, в Санкт-Петербурге – 26%.

«Безусловно, это негативно влияет на доступность покупки жилья, возможность накопить у граждан снижается, и люди вынуждены брать ипотеку на большую сумму, что, в свою очередь, увеличивает риски. И охлаждение ценовой динамики было бы полезным», говорит она.

Но в целом важно подчеркнуть, что качество ипотеки пока достаточно хорошее.

Доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляет всего 0,94%. Это существенно лучше, чем даже в 2018-2019 годах, когда этот показатель составлял 1,5-2%. Отчасти это связано с высокими темпами роста рынка: портфель выданных кредитов пока не успел «испортиться».