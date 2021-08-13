Новый тепловой луч построят в Иркутске

Как рассказали SIA.RU в администрации области, он позволит создать в городе более миллиона квадратных метров жилья.

Прокладка теплового луча пройдет по улицам Баррикад, Радищева, Ядринцева, Зимняя, а также Космическому проезду. Начать реализацию планируется в 2022 году. Прокладка теплового луча позволит подключить к центральной тепловой магистрали потребителей трех микрорайонов, вывести из работы 14 котельных, создать кольцевую схему теплоснабжения.

Как сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин, по улицам Баррикад и Радищева предполагается проложить 8 555,8 м сетей теплоснабжения, по Ядринцева, Космическому проезду и Зимней – 2567 м. На эти цели планируется привлечь бюджетный инфраструктурный кредит в размере 2,8 млрд рублей.