Предприниматель из Приангарья предлагал взятку в крупном размере сотруднику полиции

Генерального директора торгового предприятия задержали, сообщили SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

По версии следствия он предложил сотруднику полиции взятку в размере 1 млн рублей за возврат крупной партии спиртосодержащей продукции.

В июле текущего года, на КП «Рубеж» Слюдянского района автоинспекторы задержали грузовой автомобиль, в котором находились канистры с жидкостью, указанной в товарно-транспортных накладных, как антисептик. Проведенная криминалистами экспертиза показала, что вместо указанного в документах состава, в них находится спирт. Общий объем изъятого составил 24 тонны.