Средний чек россиян за год вырос на 12%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошлой неделе эксперты фиксировали один из самых больших средних чеков в этом году.

Со 2 по 8 августа 2021 года средний чек (средняя стоимость одной покупки) россиянина составил 642 рубля: на 3,4% (21 рубль) выше, чем на прошлой неделе, и на 12% (69 рублей) выше, чем за этот же период в 2020 году.

Если сравнить текущее значение со среднегодовым показателем, то на прошлой неделе чек показал рост на 4,9% (30 рублей).

Самый большой средний чек за всю историю наблюдений с 2014 года фиксировался в новогоднюю неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года. Он составил 759 рублей.