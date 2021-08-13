Инфляция на потребительском рынке Иркутской области выросла на 6,3%

Согласно исследованию Иркутскстата (есть у SIA.RU), потребительские цены на товары и услуги за 7 месяцев 2021 года выросли на 6,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги в июле составил 100,41%, в том числе на товары – 100,34%:

продукты питания (без алкогольных напитков) – 99,52%,

алкогольные напитки – 100,38%,

непродовольственные товары – 101,01%.

платные услуги – 100,67%.

В июле рост цен слегка замедлился. Наблюдалось повышение цен на печень говяжью (на 4%), средняя стоимость которой – 281 руб./кг, икру лососевых рыб (3%) – 4,7 тыс. руб./кг и хлеб из ржаной муки (1,8%) – 75руб./кг.

Чуть медленнее прежнего росли цены на «борщевой набор», в который входят капуста (подорожание на 9,5%) за 50 руб./кг, морковь (4,3%) – 85 руб., свекла (4%) – 82 руб., лук (2%) – 41 руб. а также картофель (61 руб.) и чеснок (250 руб./кг.), подешевевшие на 1,5% и 0,4% соответственно.

По мере созревания нового урожая на 30% подешевели огурцы, средняя цена на них составила 100 рублей, на 15% – помидоры (150 руб./кг). Кроме того, в июле на 8% снизилась цена яиц, десяток стоит в среднем 62 рубля.

Из непродовольственных товаров в июле наметился небольшой рост цен на одежду для школы и канцелярские товары. Сорочки для мальчиков, блузки и платья-сарафаны из смесовых тканей для девочек подорожали на 2%, брюки для мальчиков и детские спортивные костюмы – на 1,5%.

Альбомы для рисования подорожали на 2% и стоят 97 рублей, набор фломастеров – на 1% (167 руб.).

Из наблюдаемых лекарственных препаратов в июле на 1,5-3% подорожали гипотиазид, аллохол, амброксол, валокордин, настойка пустырника, арбидол.

С 1 июля поднялись тарифы на коммунальные услуги – в среднем на 3,6%. Из них по снабжению электроэнергией на 5,1% (тариф – 123 рубля за 100 кВт.ч.), оплата холодного водоснабжения и водоотведения выросла на 3,9%, тарифы за отопление – на 3,8%, горячее водоснабжение – на 3,6%, газоснабжение подорожало на 3% (стоимость газа сетевого в среднем по области составляет 14,4 руб. за куб. м).

В то же время зафиксировано снижение тарифа на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на 13,2%.

На 11,8% снизилась ставка за пользование потребительским кредитом. На 6,9% подешевел проезд в купейном вагоне поезда, в расчете на 100 км пути придется заплатить 267 рублей. Авиабилеты снизились в цене на 3,3% (перелет на 1000 км – 3,9 тыс. руб.).

Также подешевело проживание в студенческом общежитии (на 2,9%), полис страхования КАСКО (на 2,6%), поездка на отдых в ОАЭ (на 2,4%).