Перспективы развития микрорайона Зеленый обсудили в Иркутске

Особое внимание было уделено финансированию капитального ремонта дорог, внутренних сетей водо- и теплоснабжения многоквартирных домов, освещения, лестниц, подпорных стен и детских площадок, сообщили в SIA.RU в мэрии.

По просьбе жителей в ближайшее время будет подсыпана размытая дорога у дома №1, отсыпана песком детская площадка у дома №9 и гравием – парковка за территорией плаца.

На встрече также договорились об участии жителей Зеленого в проекте партии «Единая Россия» «Народные инициативы», в рамках которого за счет средств регионального и местного бюджетов возможно обустроить сквер.