Новости

Жителей Приангарья оштрафовали на 3,8 млн рублей за нарушение противопожарного режима

Читайте также:

Глава МЧС: Дым от лесных пожаров в Якутии, если не потушим, дойдет до Москвы
13 августа 2021
Несколько туристических маршрутов закрыли в Прибайкальском нацпарке из-за пожаров
12 августа 2021

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что с начала пожароопасного сезона в регионе к ответственности привлечены 450 человек за нарушение правил, жителей Приангарья оштрафовали в общей сложности на 3,8 млн рублей.

Нарушения требований пожарной безопасности выявляются ежедневно во время профилактических рейдов в рамках действия особого противопожарного режима на территории Бодайбинского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Братского и Чунского районов, городов Усть-Илимска, Братска и Бодайбо. Особый противопожарный режим здесь продлится до конца августа.

За порядком в населенных пунктах следят более 2 тысяч человек из числа сотрудников надзорной деятельности, пожарных, работников полиции, соцзащиты, представителей органов местного самоуправления, волонтеров, старост населенных пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Пожары в Иркутской области 2021":
Все материалы сюжета (28)


Реклама на сайте

Большая стройка
Вызов принят. Как строители встраиваются в новые условия жизни и работы
«Желание людей жить лучше – двигатель девелопмента». Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой», – о профессии, рынке и перспективах
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин посетил микрорайон Хрустальный Парк
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании