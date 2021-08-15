Жителей Приангарья оштрафовали на 3,8 млн рублей за нарушение противопожарного режима

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что с начала пожароопасного сезона в регионе к ответственности привлечены 450 человек за нарушение правил, жителей Приангарья оштрафовали в общей сложности на 3,8 млн рублей.

Нарушения требований пожарной безопасности выявляются ежедневно во время профилактических рейдов в рамках действия особого противопожарного режима на территории Бодайбинского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Братского и Чунского районов, городов Усть-Илимска, Братска и Бодайбо. Особый противопожарный режим здесь продлится до конца августа.

За порядком в населенных пунктах следят более 2 тысяч человек из числа сотрудников надзорной деятельности, пожарных, работников полиции, соцзащиты, представителей органов местного самоуправления, волонтеров, старост населенных пунктов.