Бурятия вернёт в бюджет неиспользованные на тушение лесных пожаров деньги

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров, сообщил Зампред Правительства Бурятии Пётр Мордовской.

– В Рослесхоз направлено предложение о возврате неиспользованных средств на тушение лесных пожаров, которые были выделены Бурятии из резервного фонда Правительства России. Сумма неиспользованных средств составляет 100 млн рублей. Возможно, деньги будут перенаправлены Рослесхозом в Якутию для борьбы с лесными пожарами. У нас обстановка стабильная, прогноз пожарной опасности на август благоприятный, – отметил Пётр Мордовской.

В тушении лесных пожаров в Якутии, по данным МЧС, задействована авиационная группа из более чем 30 воздушных судов, принадлежащих МЧС, Минобороны и другим ведомствам. Усиленная группировка МЧС будет работать в Якутии до полной ликвидации пожаров. Об этом рассказал вице-премьер-полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Якутию.