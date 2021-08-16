Все основные валюты демонстрируют укрепление против американской валюты

Наибольший прирост показала японская иена (+0,56%). Меньшее повышение зафиксировали новозеландский доллар (+0,43%), евро (+0,31%), канадский доллар (+0,31%), австралийский доллар (+0,23%). Снизились британский фунт (-0,01%) и швейцарский франк (-0,08%).

Торги по многим валютным парам проходили относительно спокойно. Американский доллар удерживал позиции длительное время на фоне роста доходности 10-летних трежерис после выхода сильных данных по рынку труда в США (6 августа). Резкие ценовые колебания на неделе наблюдались после публикации отчетов с данными по потребительской и производственной инфляции в США за июль, а также индекса потребительских настроений от Мичиганского университета.

EURUSD

За неделю евро подорожал на 0,31%. В первой половине недели пара евродоллар вплотную приближалась к уровню 1,1700. Цена отскочила от 1,1706 после публикации отчета по потребительским ценам в США за июль, которая показала замедление инфляции. На новостях евро укрепился до 1,1754. В четверг, после выхода данных по производственным ценам, покупатели отступили к уровню 1,1724, где дожидались выхода новой порции статистики из США.

В пятницу Мичиганский университет объявил, что индекс потребительских настроений упал до самого низкого уровня с декабря 2011 года, составившего в августе 70,2. Индекс текущего состояния потребителей упал до 77,9 с 84,5 в июне. Американцы высказывали неуверенные прогнозы по личным финансам, инфляции и занятости.

На новостях индекс доллара опустился до 92,47 пункта, доходность 10-летних облигаций — до 1,28% годовых, пара евро/доллар подскочила до 1,1805. Пятничная дневная свеча закрылась пинбаром (разворотная свечная формация). Покупателям нужно воспользоваться сигналом, чтобы обосноваться выше 1,1910. Только при закреплении выше обозначенного уровня можно говорить о дальнейшем восстановлении курса евро до 1,1980.

Из новостей на новую неделю можно выделить публикацию протокола совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики, протокола заседания ФРС, отчета ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике, а также решение РБНЗ по основной процентной ставке.

Если с понедельника на рынок вернутся «медвежьи» настроения, евро может спокойно вернуться обратно к уровню 1,1700. Для контроля выделяем два уровня: 1,1784 и 1,1765. Как только второй не устоит, продажи евро возобновятся с новой силой.

GBPUSD

Британский фунт в течение недели находился под давлением. Пара отскакивала вверх на данных по потребительской инфляции в США, но продавцы очень быстро отбивали потери и обновляли минимумы. В четверг «британец» неожиданно попал под давление из-за надвигающихся опасений по поводу Brexit. Ирландия начала ввозить товары в ЕС в обход Великобритании. Кросс евро/фунт возобновил ралли, фунт сдал позиции по всему рынку. В итоге на минувшей неделе пара фунт/доллар опускалась до 1,3791.

В пятницу, после выхода американской статистики, фунт восстановился до 1,3875. Между недельным и дневным ТФ противоречивая техническая картина. Если покупатели возобновят покупки с понедельника, то к концу недели смогут поднять курс до 1,3970. Успех покупателей будет зависеть от тона протокола заседания ФРС США, который выйдет в среду (18 августа). Если доходность US10Y и индекс доллара продолжат снижаться, то покупатели получат поддержку и без проблем отыграют потери уходящей недели.

Пока покупатели слабы, продавцы, наоборот, настроены опустить курс до уровня 1,3670. В понедельник им придется защищать уровень 1,3890–1,3910. Это зона сопротивления, за которой может находиться большое количество защитных стопов по коротким позициям. Если покупатели их сорвут, значит, победят в новой схватке, и ралли «британца» продолжится до саммита в Джексон Хоул (26–28 августа).

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»