Альфа-Банк предоставил возможность целый год снимать наличные с кредитной карты без комиссии

Клиенты Альфа-Банка смогут целый год снимать наличные с кредитной карты на любую сумму без комиссии. Например, если лимит по карте – 150 000 рублей, клиент сможет снять сразу всю одобренную сумму без комиссии в любом банкомате мира.

Для этого нужно с 16 августа по 19 сентября оформить карту «100 дней без %». Заявку на неё можно оставить прямо на сайте банка. Ключевым преимуществом карты является большой льготный период – сто дней без процентов на все виды трат.

«Более 65% наших клиентов пользуются опцией снятия наличных, а возможность снять наличные без комиссии – решающий фактор при выборе кредитной карты и даже банка. Думаю, что среди новых клиентов Альфа-Банка она станет стопроцентно популярной», – отметил Майкл Тач, директор по розничному бизнесу Альфа-Банка.