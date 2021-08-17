Путин поручил следить за работами на БАМе и Транссибе

Правительство будет контролировать цены на сырье и работы в ходе модернизации объектов, сообщает РБК.

Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил проконтролировать формирование цен на основное сырье и материалы, а также на сами работы в ходе модернизации и капитального ремонта инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Правительству также дано поручение представить предложения по поправкам в законодательство, которые позволят наделить регионы полномочиями, чтобы они могли предоставлять в пользование участки недр местного значения на примыкающих к БАМу и Транссибу территориях.

Пользоваться недрами смогут организации, заключившие с РЖД договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции, текущему или капитальному ремонту объектов железнодорожной инфраструктуры двух магистралей, поясняется в документе. Пользование участками предусматривает добычу «общераспространенных полезных ископаемых» без проведения аукционов. Взять их в пользование можно будет «на срок действия таких договоров при условии использования данных полезных ископаемых в целях выполнения этих работ». Срок выполнения поручения установлен до 1 октября 2021 года.