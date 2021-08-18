Более 90% сибиряков считают цены на школьные принадлежности завышенными

72% жителей СФО, имеющих детей школьного возраста, планируют потратить на их подготовку к школе в этом году не более 20 тысяч рублей.

Большинство наших земляков отмечают рост расходов на эти цели. Кроме того, почти 60% сибиряков категорически против проведения нового школьного учебного года на удаленке. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» к началу нового учебного года.

91% опрошенных жителей СФО (самый высокий показатель по стране) считают цены на школьные принадлежности и форму завышенными. По мнению 9% сибиряков, цены на подготовку детей к школе являются справедливыми.

72% респондентов с детьми школьного возраста оценили свои расходы на подготовку новому учебному году в сумму не более 20 тысяч рублей. При этом 20% из них намерены уложиться в 10 тысяч, 52% – в 10-20 тысяч. 19% планируют потратить на эти цели от 20 до 30 тысяч рублей, 7% - 30-50 тысяч рублей и 2% – свыше 50 тысяч рублей.

70% респондентов-сибиряков заявили о росте цен на подготовку детей к школе по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и высокой инфляции. 9% сообщили, что их расходы на эти цели не изменились, а 15% затруднились оценить изменения, поскольку еще не начинали готовить детей к школе.

Помимо стартовых затрат, в начале учебного года родителей также ожидают традиционные школьные сборы. В качестве основных статей расходов на школу (можно было давать больше одного варианта ответа) жители Сибири назвали сборы на мелкий ремонт в классе, его оборудование и обустройство (56%), школьные принадлежности и учебники (50%), на экскурсии и поездки (по 48%), на подарки учителям (44%) и школьное питание (37%). Лишь 13% вообще не сдают деньги на школу.

При этом 54% опрошенных сибиряков сдают в школу не более тысячи рублей в месяц, 30% – 1-2 тысячи, 9% – 3-5 тысяч, 7% – 2-3 тысячи рублей ежемесячно.

Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, 59% сибиряков выступают за учебный год в школах исключительно в очном режиме, поскольку удаленка резко ухудшает качество образования. 41% выступают за гибридный режим учебного года – очный и в онлайне – в зависимости от эпидемической ситуации.