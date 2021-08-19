В Иркутской области снят режим ЧС из-за лесных пожаров

За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано три лесных пожара, сообщили SIA.RU в администрации области.

Два из них общей площадью 1,8 га в Катангском и Братском районах были обнаружены накануне. Также в Катангском районе удалось потушить ранее зарегистрированный пожар на площади 10 га.

На утро 19 августа продолжают действовать 11 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 22,4 тыс. га. Локализовано восемь пожаров на площади 89,7 тыс га. Все очаги расположены в Катангском районе.

«Почти 90 тысяч гектаров локализовано за сутки. Площадь активного горения сейчас составляет 57 га. Динамика тушения пожаров в регионе хорошая, ситуация находится под контролем, в случае необходимости на более сложные участки мы можем перебросить дополнительные силы и средства. Самая напряженная обстановка – в Катангском районе. При этом там сосредоточены большие силы как представителей лесного комплекса региона, так и федеральный резерв», – прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, режим ЧС был введен 6 августа на территории семи районов Прибайкалья. В Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах действовал полный запрет на посещение лесов, а также на лесохозяйственную и лесозаготовительную деятельность. На тот момент в регионе действовало 40 лесных пожаров.