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Перенос аэропорта Иркутска за пределы города обсудили Николай Патрушев и Игорь Кобзев

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели рабочую встречу. Они обсудили вопросы транспортной безопасности, в частности, как выполняется поручение Президента РФ по поводу переноса аэропорта.

Глава региона отметил, что площадки, предложенные ранее не были согласованы федеральными министерствами. Таким образом, Правительство региона приняло решение пригласить консультанта, который поможет в решении вопроса.

– Авиационные происшествия последних десятилетий, в которых пострадали и погибли более пятисот человек, вынуждают нас искать другую площадку под размещение аэропорта. Наша задача – до конца года определиться с местом будущего строительства. Для нас очень важно провести анализ. В этом нам поможет компания, которая имеет соответствующий опыт. Одним из вариантов под размещение аэропорта был определен населенный пункт Позднякова. По нему были выполнены проектные работы, но не пройдена экспертиза. Сегодня мы готовы устранить все замечания, чтобы получить согласования с федеральными ведомствами. Мы предполагаем до 2025 года согласовать и утвердить проект. Затем войти в федеральную программу «Развитие транспортной инфраструктуры» и начать строительство, – сообщил Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что предложения Иркутской области по переносу аэропорта поддерживает Росавиация.

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– То, что процесс идет, и вы этим занимаетесь, очень важно. Но еще важнее, чтобы был результат. Будем надеяться, что вы завершите вопросы по согласованию с федеральными ведомствами, которые необходимо провести, – подчеркнул Николай Патрушев.

На встрече также обсудили вопрос оптимизации границы приаэродромной территории Иркутска. Напомним, согласно действующим границам седьмой подзоны, строительство жилья и социальных объектов должно быть ограничено в значительной части Иркутска и Иркутского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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