Азиатско-Тихоокеанский банк стал партнером детских футбольных команд клуба «Ресурсы Сибири» в Хакасии

АТБ стал официальным партнёром футбольного клуба «Ресурсы Сибири» в Абакане и выступил генеральным спонсором «Турнира на призы АТБ» для детских команд. Турнир длился 4 дня, в нем приняли участие 8 команд, состоящих из юных футболистов 9-11 лет.

В рамках партнерства банк планирует оказывать поддержку соревновательной деятельности клуба в части организации мероприятий для юных воспитанников ФК. Одна из команд юных футболистов клуба будет выступать в форме с логотипом АТБ.

Футбольный клуб «Ресурсы Сибири» объединяет как взрослые, так и детские команды талантливых футболистов и создаёт условия для развития спортивного потенциала у детей. Детско-юношеские команды клуба активно участвуют и регулярно побеждают как на турнирах в Хакасии, так и на межрегиональных соревнованиях.

«Спасибо нашему спонсору, Азиатско-Тихоокеанскому банку, за призы для победителей и призеров, мы уверены, что продолжим сотрудничество и в дальнейшем, потому что это только начало. Мы очень ценим факт партнерства с АТБ и надеемся на успешную реализацию различных совместных активностей», - рассказал Вадим Богданов, директор ФК «Ресурсы Сибири».

«Социальная ответственность для нас не пустой звук. Банк уделяет особое внимание поддержке детского спорта, ведь он дисциплинирует, помогает выработать характер и развить сильные стороны личности. Футбол учит бросать вызов себе, сопернику, обстоятельствам и побеждать. Эти качества пригодятся детям и в мире большого спорта, и в жизни. Мы рады поучаствовать в истории их успеха», - отметил Александр Рукавишников, советник председателя правления АТБ.