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Резервный запас кислорода в 22 тонны поступил в Иркутскую область

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Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в регион поступили 22 тонны кислорода – это резервный запас.

В настоящее время в регионе нет дефицита в кислороде, однако решено создать запас в хранилищах на опережение. «Сейчас потребность медучреждений Иркутской области в кислороде составляет 15 тонн в сутки. Мы отошли от максимальных цифр в 35 тонн, но пандемия не закончилась – у нас до сих пор большое количество пациентов в больницах. Поэтому очень важно, чтобы поставки жидкого медицинского кислорода шли без перебоев. И самое главное, чтобы у нас был запас в хранилищах, которым мы можем воспользоваться в любой момент», – отметил министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков.

Поставляет кислород в регион китайская компания. Ожидается еще 10 партий по 22 тонны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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