Банду из Иркутской области обвинили в хищении золота и серебра на полмиллиона рублей

Следственное управление СКР по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что банде из шести человек предъявлено обвинение в хищении золота и серебра на полмиллиона рублей.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2018 года задержанные совершали добычу золота в Бодайбинском районе. Для незаконной деятельности они использовали спецтехнику, а также технические средства связи, в том числе предназначенные для поиска драгоценного металла в недрах земли.

Деятельность группировки раскрыли, после чего один из преступников пытался дать взятку золотом полицейскому за покровительство и сокрытие преступлений, правоохранитель – отказался. Похитителей задержали на месте преступления.

Во время обыска у одного из обвиняемых в гараже нашли около 100 единиц боеприпасов разных калибров запрещенных к обороту на территории Российской Федерации.

Преступникам предъявлено обвинение по уголовным статьям «Дача взятки должностному лицу в крупном размере», «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов».

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Бодайбинском городском суде.