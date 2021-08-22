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«Тальцы» превратят в альтернативную Листвянке площадку для отдыха

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил разработать концепцию развития музея «Тальцы»  к ноябрю 2021 года, это позволит сделать территорию альтернативным Листвянке местом для отдыха, сообщается на сайте регправительства.

«Мы должны определить, какие направления деятельности будем здесь развивать. Помимо главной экспозиции музея здесь могут появиться спортивные, детские, оздоровительные и другие площадки», – отметил глава региона.

Здесь планируется проводить федеральные и  международные мероприятия. Для развития территории будут, помимо региональных, привлечены федеральные средства и частные инвестиции.

В ближайшие два года в музее планируется достройка трактовой и переселенческой зон, в 2023 году – Илимского острога. А к 1 ноября этого года уже завершится обустройство дополнительной парковки для гостей музея. Она будет рассчитана на 225 автомобилей и 30 автобусов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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