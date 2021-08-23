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Иркутская нефтяная компания приняла участие во Всероссийской экологической акции «Вода России»

ООО «Иркутская нефтяная компания» приняло участие во Всероссийской экологической акции «Вода России».

Сотрудники Иркутской нефтяной компании помогли очисть берег Байкала вблизи посёлка Мурино в Слюдянском районе.

На экологическую акцию вышли представители Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы, экологического центра, министерства природных ресурсов и экологии, управления по гидрометеорологии, а также волонтеры. Около 50 человек за полтора часа очистили от мусора побережье Байкала и ближайший лес. Все собранные отходы были погружены в мусоровоз и вывезены на мусорный полигон. 

«Очень символично, что наша акция состоялась накануне Всемирного дня экологического долга. Уже четыре года подряд вместе с Иркутской нефтяной компанией мы убираем берега наших водоемов. И каждый раз это не просто уборка или работа, а приятное времяпрепровождение. Отрадно видеть, как своим примером мы вовлекаем в уборку и отдыхающих», — отметила Вера Шленова, председатель президиума Иркутского областного отделения «Всероссийского общества охраны природы».

Следующая встреча волонтёров запланирована на осень 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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