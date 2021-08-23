На Байкале проходит автопробег «Женщины и Дороги. Путь к себе»

23 августа в Иркутске стартовал женский автопробег и съемки документального фильма «Женщины и Дороги. Путь к себе. Байкал. 2021», в котором примут участие жительницы Иркутской области и Бурятии: предприниматели, политики, деятели культуры.

Проект реализуется успешными женщинами из Санкт-Петербурга. Продюсер фильма и руководитель проекта Анна Каменева, идеолог проекта, писатель Кристина Кретова, психотерапевт Аглая Датешидзе, fashion-блогер Пелагея Гоматина и предприниматель Ирина Рубинштейн отправились в путешествие на премиальных автомобилях Porsche вдоль Байкала – до Улан-Удэ и к Баргузинской долине. Автопробег завершится 29 августа посещением Дворца Богини Янжимы.

По дороге участницы проекта будут встречаться и общаться с местными женщинами – лидерами мнений. В их числе: владелица книжных магазинов «Кукуля» и «Переплет», соорганизатор праздника чтения «День Ч» Мария Бызова, руководитель Фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова, генеральный директор Селенгинского ЦКК Лилия Деева, настоятель единственного Буддийского Женского Дацана «Зунгон Даржалинг» Зоригма Будаева, певица Бадма-Ханда Аюшеева, практикующий шаман Ульяна Раднаева, министр культуры Бурятии Соелма Дагаева и другие.

Интервью с байкальскими героинями войдут в документальный фильм. В продолжение новой книги известного писателя Кристины Кретовой «Антихрупкие: женщины в истории России», он раскроет разные характеры современных «сильных женщин», их приоритеты в жизни, их слабые стороны, сомнения и страхи, расскажет о вдохновении, пути к успеху, вере и надежде. Премьера кинокартины запланирована на февраль 2022 года.

«Идея проекта пришла мне в момент написания книги про женщин в истории России, она должна была выйти прошлом году, и я мечтала проехать женским автопробегом по дорогам нашей страны, посещая библиотеки и разговаривая с местными женщинами, – рассказала Кристина Кретова. – Пандемия смешала карты, выход книги задержался, а поездка была невозможна. Но это оказалось к лучшему: приехав два раза за последний год на Байкал и влюбившись в местных людей, я уже не сомневалась, что проект надо реализовывать именно тут. Меня поддержала Анна Каменева, став продюсером фильма. А мои замечательные подруги Аглая Датешидзе, Пелагея Гоматина и Ирина Рубинштейн согласились разделить со мной этот путь. Лучший способ вдохновения – это вдохновение от людей к людям, от сердца к сердцу, за этим мы и едем на Байкал, для этого встречаемся с замечательными героинями нашего фильма, живущими в Прибайкалье».

Фото: А.Фёдоров

22 августа в книжном магазине «Переплет» в Иркутске прошел Public Talk в поддержку автопробега: участницы проекта встретились с читателями и подписчиками, поделились своими историями успеха. Кристина Кретова также представила иркутской публике книгу «Антихрупкие: женщины в истории России». 23 августа после пресс-завтрака в отеле History героини автопробега отправились в путь.

Автомобильным партнером женского автопробега «Женщины и Дороги. Путь к себе. Байкал. 2021» выступил Порше Центр Иркутск, официальный дилер Porsche в Иркутске. ДжиТи-Центр предоставил героиням автомобили, на которых женщины совершат своё путешествие по маршруту Иркутск – Улан-Удэ – Баргузинская долина.

Главные героини проекта «Женщины и Дороги. Путь к себе. Байкал. 2021»:

Кристина Кретова – входит в список детских писателей Всероссийской энциклопедии детской литературы, автор 15 книг, большинство из которых выпущены с многочисленными дополнительными тиражами и являются бессменными бестселлерами магазинов и интернет-площадок, популяризатор географии и путешествий по России, лауреат премии «На благо мира», автор блогов: писательского (@i_am_ultramarina) и кулинарно-гастрономического (@kk_easycooking), успешная бизнесвумен в строительном бизнесе, путешественник со стажем, мама двоих детей.

Аглая Датешидзе – врач-психотерапевт, танцевально-двигательный терапевт, предприниматель, писательница, путешественница, организатор семейных лагерей, женщина, друг и родитель.

Пелагея Гоматина – fashion-фотограф, автор блога о моде и дизайне, fashion influencer, стилист, организатор съёмок.

Ирина Рубинштейн – петербургский предприниматель, основатель международного бренда Умные Купальники RoDaSoleil, эксперт по креативному и нейромаркетингу, соавтор книги «Синдром Самозванца: как творить и делать дело без страха и сомнений», мама двоих сыновей, блогер.