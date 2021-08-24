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Реалист Банк объявляет о новых условиях привлечения депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Реалист Банк объявляет о новых условиях привлечения депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

С информацией о новых условиях и ставках можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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