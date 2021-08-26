Седьмую приаэродромную зону в Иркутске планируют сократить в 17 раз

Причиной для сокращения стало строительство Суворовского училища.

Мэр уверен, ситуацию с «санитарной зоной» можно решить. И поможет в этом один из запланированных соцобъектов – Суворовское училище. В Роспотребнадзор уже направили предложение сократить потенциально опасную территорию в 17 раз, передают «Вести Иркутск».

Согласно действующим границам седьмой подзоны, строительство жилья и социальных объектов должно быть ограничено в значительной части Иркутска и Иркутского района, а училище нуждается в объектах инфраструктуры, уверен Руслан Болотов.

Ранее губернатор обсудил перенос аэропорта с Николаем Патрушевым. Игорь Кобзев отметил, что предложения Иркутской области по переносу аэропорта поддерживает Росавиация.

Напомним, что зона определена приказом Росавиации № 421-п. В её границы попадает более 50% площади областного центра и еще 12 муниципальных образований Иркутской области. «Полгорода придётся снести?»; «Весь Октябрьский и Правобережный округа, а также часть левого берега Ангары нужно будет выселить?»; «Иркутску подписали «смертный» приговор?», – комментируют ситуацию пользователи в интернете.