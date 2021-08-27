Майнинг в Иркутске: налоговую базу сначала нужно создать

Майнинг криптовалют не дает покоя многим: майнерам он порой приносит большие деньги, наблюдателям – будоражит воображение, энергетикам – создает головную боль. Так или иначе в последнее время тема стала столь значимой, что ее решили обсудить на II Байкальском международном форуме партнеров, который проводит Торгово-промышленная палата Восточной Сибири при участии региональных властей и спикеров федерального масштаба. Станет ли Иркутск мировой столицей майнинга? Сколько на этом мог бы зарабатывать регион? Удастся ли вписать криптовалюту в правовое поле, не создав рисков для финансовой системы страны? Об этом – из первых уст – читайте в нашем материале.

Борьба за майку лидера

До недавнего времени более 66% мировых мощностей для майнинга криптовалют приходилось на Китай. В ТОП-4 территорий входит также Россия с долей порядка 7%. (карта мощностей майнинга) Однако в мае текущего года китайское правительство ввело фактический запрет на майнинг криптовалют и операции с ними, и оборудование из Поднебесной стало активно перемещаться в другие страны. Его готовы принять у себя США, Казахстан, Канада, Парагвай и другие страны. Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) инициировала программу по привлечению китайских майнеров в Россию.

Александр Бражников, исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн (РАКИБ), член Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике:

– Майнинг – это очень большие деньги. Тот, кто сможет перетянуть этот бизнес к себе, обретет майку криптовалютного лидера. Развитие майнинга как отрасли даст российской экономике уникальные возможности не только для серьезного количественного (с точки зрения пополнения бюджета), но и для качественного скачка. Он без преувеличения может стать локомотивом роста экономики России.

Один пример: прямо сейчас есть заинтересованные лица, которые готовы привезти в Россию более миллиона аппаратов для майнинга. Это дорогое оборудование: каждая единица техники стоит около пятисот тысяч рублей. Одна только таможенная пошлина при ввозе такого объема машин составит миллиард долларов США. Потреблять эта аппаратура будет более 2 ГВт электричества, что позволит зарабатывать и на электроэнергии, и на обслуживании техники.

Игорь Рунец, генеральный директор компании Bitriver:

– Не секрет, что в некоторых провинциях Китая наблюдается систематическая нехватка генерации, а электростанции зачастую работают на бурых углях, что наносит серьезный урон экологии. Все это стало не последним фактором для принятия решения о закрытии майнинга на территориях страны. Россия – одна из самых привлекательных стран для майнеров, и если мы примем у себя часть переносимых из Китая мощностей, то с третьего-четвертого места в рейтинге мы вполне сможем выйти как минимум на второе. Это – не говоря уже о плюсах для нашей экономики.

В Братске майнит весь мир

Россия притягивает к себе майнеров как магнитом: в стране есть свободные энергетические мощности, в том числе с минимальным углеродным следом (гидро-, атомные электростанции), толковые специалисты, а суровый климат сибирских регионов позволяет экономить на охлаждении майнингового оборудования. Огромный интерес майнеры проявляют и к Иркутской области. В 2019 году здесь был размещен крупнейший в России центр обработки данных Bitriver, который предоставляет площадку и энергомощности майнерам со всего мира. Строительство дата-центра стало одним из важнейших инвестиционных проектов города Братска и освещалось далеко за пределами страны (фоторепортаж агентства Bloomberg).

Игорь Рунец, Bitriver:

– Спрос на площадки для размещения майнингового оборудования колоссален. Особенно велик он в Иркутской области – из-за того, что у нас находятся генерирующие мощности, а среднегодовая температура достаточно низкая, что важно для охлаждения техники. В дата-центре Bitriver размещено оборудование со всего мира: у нас майнят биткойны Центральная Европа, США, Австралия, Китай, Южная Америка. Выручка от майнинговой деятельности, которая ведется в Иркутской области, по моим оценкам, сопоставима с выручкой всей алюминиевой отрасли региона.

Александр Бражников, РАКИБ:

– Благодаря Советскому Союзу, который строил «на века» и планировал, что у нас по всей стране вырастут города-миллионники, Россия сейчас обладает хорошо централизованными генерирующими мощностями, которые во многих регионах не востребованы. В некоторых из них из имеющихся 500 мВт электричества используется от силы 100. В целом по стране, по нашим оценкам, есть более 30 ГВт свободных энергетических ресурсов, как традиционных, так и возобновляемых. Их можно было бы с пользой дозагрузить.

Серый айсберг

Иркутская область известна не только наличием крупных центров обработки данных. Приметой региона стало огромное количество «серых» майнеров, которые перегружают бытовые сети и пользуются льготным тарифом для населения. По словам экспертов, «серый» майнинг на территории страны постепенно изживает себя – столь привлекательная цена на электроэнергию осталась только в Иркутской области. Тех же, кто планируют серьезно зарабатывать на рынке криптовалют, интересует промышленный майнинг.

Олег Причко, генеральный директор «Байкальской энергетической компании»:

– «Серые» майнеры стараются сэкономить на всем: они подают заявки на присоединение как обычные частные жилые дома – на 15 кВт, а потребляют до 500-600. Зимой, когда население в пригороде Иркутска использует для отопления жилья электрообогреватели, сети не выдерживают нагрузки – начинаются залповые отключения. Конечно, энергетики по профилю энергопотребления легко узнают в таких «домохозяйствах» майнеров. Но сложность в том, что в российском законодательстве майнинг не обозначен как предпринимательская деятельность, не прописаны и критерии, по которым следует отличать нелегальных предпринимателей от добропорядочных граждан. Это позволяет майнерам использовать субсидию на электричество, то есть платить по льготному тарифу, который для физических лиц в Иркутской области не превышает 1,5 рубля за кВт*ч.

По итогам 2020 года объем перекрестного субсидирования (механизм, при котором одни группы потребителей, например, бизнес и социальные государственные учреждения, фактически оплачивают часть стоимости электрической энергии, потребленной физическими лицами, – прим. ред.) в Иркутской области составил 5,5 млрд рублей. При этом число лицевых счетов со сверхнормативным потреблением выросло за 2020 год больше, чем вдвое.

Игорь Рунец, Bitriver:

– Объем «серого» майнинга в Иркутской области существенный – десятки процентов. Это очень болезненная проблема для региона, она наносит ущерб и экономике, и энергетике, и комфорту жителей. С ней можно и нужно бороться, например, вводя дифференцированные тарифы для населения. Когда тариф для физлиц втрое ниже, чем для бизнеса, соблазн воспользоваться им очень велик. Но такое положение дел остается практически только в Иркутской области. В некоторых регионах страны, например, в Нижнем Новгороде, физлица платят 6-7 рублей за кВт*ч, там проблема нелегального майнинга стоит гораздо менее остро.

Биткойн – это золото

Те, кто готовы заниматься майнингом легально и в промышленных объемах, в российской юрисдикции при всех плюсах видят один существенный недостаток – майнинг в нашей стране пока находится за периметром законодательства о цифровых финансовых активах. То есть можно строить дата-центры, предоставлять их площади в аренду, обслуживать вычислительную технику, но превращать результаты майнерской деятельности в финансовые активы на территории Российской Федерации – нет.

Константин Ермолаев, и.о. Управляющего иркутским Отделением Банка России:

– Давайте сразу определимся: майнинг как технический процесс – не предмет регулирования Банка России. ЦБ РФ против легализации криптовалюты – эти вещи нужно разделять. Мы неоднократно высказывались по поводу рисков криптовалют как платежного средства: они не обеспечены, их курс чрезвычайно волатилен, операции с ними рискованны как для потребителя, так и для инвестора.

Александр Бражников, РАКИБ:

– Со всех сторон слышно: «майнеры не платят налоги». Может быть, для начала создадим налоговую базу? На самом деле майнеры много чего платят: за электричество, за инфраструктуру, за ввоз оборудования, зарплаты тоже платят. Просто никто эти суммы не учитывает. Сейчас намайненные биткойны вывести в фиат или рублевый эквивалент в России нельзя, приходится делать это в юрисдикции других стран. Если однажды такая возможность появится в России, это будет только плюсом для нашей финансовой системы. Тогда уже можно будет вести речь о налоговом администрировании.

Игорь Рунец, Bitriver:

– Позиция Центробанка нам хорошо известна. Можно поспорить с некоторыми его аргументами, но речь не об этом. Мало кто будет выступать сейчас за немедленную легализацию криптовалюты как платежного средства. Скорее, мы предлагаем посмотреть на нее как на некий товар, полученный в результате деятельности. На наш взгляд, криптовалюта как товарный актив вполне имеет право на существование, как алюминий или золото. Вписав его в законодательство в таком виде, мы могли бы получить инструмент, который, не создавая рисков стабильности финансовый системе, мог бы способствовать большим налоговым отчислениям, а средства, вырученные от продажи этого актива, можно было бы использовать для инвестиционной деятельности на территории РФ. Многие наши иностранные клиенты готовы регистрировать бизнес в России и платить здесь налоги, но не имеют пока такой возможности.

Диалог уже начался

Создание правовой основы для майнинговой деятельности в России – вопрос не только налогов, говорят участники дискуссии: новая отрасль приведет к появлению новых рабочих мест и профессий, она способна вдохнуть жизнь в остановившиеся предприятия и населенные пункты, откуда сейчас уезжают люди. По их словам, это помогло бы даже отказаться от устаревшего механизма перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Потенциальные выгоды для страны становятся очевидны, вопрос лишь в том, кто и когда возьмется решать эти задачи.

Игорь Рунец, Bitriver:

– Запрос отрасли крайне консервативен, он не предполагает широкого использования криптовалюты на территории России. И мы не говорим сейчас о продаже актива физлицам. В первую очередь нас интересуют крупные корпоративные клиенты, которым для работы нужна некая площадка, которая регулируется законодательными актами. Всем понятно: чтобы что-то разрешить и при этом не повести себя как слон в посудной лавке, требуется время и взвешенный подход. Но мы помним, что всегда в этом случае на другой чаше весов лежит упущенная прибыль.

Антон Немцов, директор по маркетингу компании Bitriver:

– В законодательном регулировании майнинга заинтересованы все: и государство, которое получит налоги, и майнеры, которые сейчас уходят в иностранные юрисдикции, но готовы принять четкие правила игры и точный механизм отчисления налогов.

Александр Бражников, РАКИБ:

– На самом деле, диалог уже начался, мы общается и с энергетиками, и с государством. В ноябре текущего года мы планируем провести Московский международный экономический инновационный цифровой конгресс, результатом которого, как мы надеемся, станут конкретные решения.

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Байкальский международный форум партнеров – уникальное событие в мире экономики и бизнеса Иркутской области. В 2021 году БМФП проводится во второй раз при поддержке Правительства Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области, Администрации города Иркутска, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.



Целями проведения БМФП – 2021 является консолидация предпринимательского сообщества Иркутской области, регионов России и зарубежных стран в интересах развития и расширения международного и межрегионального сотрудничества, стимулирования международных инвестиций в региональную экономику, презентация экономического, инвестиционного и промышленного потенциала Приангарья.



Спонсорами и партнерами БМФП – 2021 выступили Байкальский банк ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ГК «Форус», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», крупнейшие предприятия и организации – члены палаты, представители СМИ.