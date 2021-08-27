Очистные сооружения построят в Усолье-Сибирском

Администрация города Усолье-Сибирское будет проводить электронный аукцион на разработку проектной документации, сообщает RosTender.info.

До ноября 2022 года подрядчику предстоит выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геотехнологические, инженерно-экологические и иные необходимые виды изысканий.

Работы пройдут в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы, подпрограммы №8 «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на 2019-2024 годы».

Согласно техническому заданию, технологический процесс канализационных очистных сооружений должен обеспечивать надлежащую очистку стоков, как при минимальной, так и при максимальной нагрузке. Применяемая технология должна быть устойчива как к сезонным, так и к суточным колебаниям расхода и состава поступающих сточных вод.

Технологические решения должны обеспечивать эффективную двухэтапную предварительную механическую очистку с обеспечением удаления не менее 20% массового содержания взвесей и полную стабилизацию активного ила перед его отбором с данной ступени очистки для дальнейшей обработки и подачей на мехобезвоживание.

Администрация принимает заявки на участие в аукционе до 3 сентября, с победителем заключат контракт на 73 млн рублей. Средства пойдут из бюджета Иркутской области и бюджета муниципального образования – город Усолье-Сибирское.