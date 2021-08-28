Российские авиакомпании возобновили полеты в курортные города Египта

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России разрешил авиакомпаниям с 27 августа полеты в курортные города Египта, в том числе из Иркутска, сообщается на сайте Росавиации.

Из столицы Приангарья будет летать авиакомпания «Северный ветер». Всего этот перевозчик получил разрешение на полеты из 40 городов РФ.

В общей сложности разрешения выданы на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 49 городов авиакомпаниям «Россия», «Аэрофлот», «Сибирь», «Азур Эйр», «Икар», «Ямал», «Ред Вингз», «Уральские авиалинии».

Наибольшее количество рейсов будет выполняться по маршруту Москва – Хургада и Москва - Шарм-эль-Шейх – по 15 полетов в неделю.