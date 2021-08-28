Новости

Российские авиакомпании возобновили полеты в курортные города Египта

Читайте также:

Таиланд разрешил вакцинированным «Спутником V» бескарантинный въезд в Пхукет и на Самуи
27 августа 2021
37% работодателей пускают на корпоративы только по ПЦР-тесту или справке о вакцинации от коронавируса
27 августа 2021

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России разрешил авиакомпаниям с 27 августа полеты в курортные города Египта, в том числе из Иркутска, сообщается на сайте Росавиации.

Из столицы Приангарья будет летать авиакомпания «Северный ветер». Всего этот перевозчик получил разрешение на полеты из 40 городов РФ.

В общей сложности разрешения выданы на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 49 городов авиакомпаниям «Россия», «Аэрофлот», «Сибирь», «Азур Эйр», «Икар», «Ямал», «Ред Вингз», «Уральские авиалинии».

Наибольшее количество рейсов будет выполняться по маршруту Москва – Хургада и Москва - Шарм-эль-Шейх – по 15 полетов в неделю.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4194)


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Майнинг в Иркутске: налоговую базу сначала нужно создать
Как это было. Видеоцитаты II Байкальского международного форума партнеров
Александра Макарова, ВТБ: «Диалог сторон очень важен для развития экономики региона»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании