Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась почти на четверть

Общая площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась на 22,6% – до 240,2 тысячи га, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны. Днем ранее в России горели 310,6 тысячи га.

Иркутская область сейчас находится на втором месте по площади лесных пожаров в России. На 29 августа здесь горят 35,9 тысячи га. На первом месте – Якутия, где огнем охвачены 172,5 тысячи га.

На тушении задействовано 7 364 человека, 1 634 единицы техники, 13 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 79 воздушных судов.