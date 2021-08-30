На связи по рабочим вопросам в отпуске чаще всех остаются логисты, менеджеры по продажам и бухгалтеры

Специалисты по логистике, менеджеры по продажам и бухгалтеры в отпуске чаще всего остаются на связи со всеми, кому могут понадобиться по работе. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны.

На связи со всеми, кому могут понадобиться, даже во время отпуска остаются 69% россиян, еще 20% отвечают на звонки и сообщения ограниченного круга лиц. «У нас не принято беспокоить по пустякам: раз звонят, значит, есть неотложный вопрос»; «Мне спокойнее, когда я в курсе происходящего в офисе», – объясняют респонденты. Не отвечают ни на какие звонки и сообщения 7% опрошенных. Свою позицию они, как правило, объясняют желанием отдохнуть от рабочих вопросов.

Чем выше доход респондентов, тем больше среди них тех, кто и в отпуске остается на связи с коллегами, клиентами и партнерами. Если среди опрошенных с доходом менее 30 тыс. руб. так ведет себя 61%, то среди россиян с доходом свыше 80 тыс. руб. – уже 77%. Принципиально не отвечают на звонки и сообщения коллег чаще те, кто зарабатывает менее 30 тыс. руб.: 10% против 3% среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб.

Уходя в отпуск, чаще всех остаются на связи по рабочим вопросам менеджеры по логистике (такое поведение свойственно 90% из них), менеджеры по продажам (77%), бухгалтеры (76%), дизайнеры, маркетологи, HR-менеджеры и квалифицированные рабочие (по 75%).