27 августа 2021 года китайское рейтинговое агентство Golden Credit Rating Int. опубликовало кредитный рейтинг АО КБ «Солидарность» BB-, прогноз «Стабильный» по национальной китайской шкале.

Прогноз «Стабильный» отражает ожидания Агентства, сильные конкурентные позиции Банка в Самарской области и влияние на стабильность финансовой системы региона. Агентство отмечает стабильность депозитной базы Банка и достаточный уровень его капитала, который существенно увеличился в результате присоединения КБ «МИА» (АО) и в настоящее время обеспечивает развитие бизнеса Банка.

Получение рейтинга по национальной китайской шкале окажет положительное влияние на развитие взаимоотношений Банка с партнерами и контрагентами из Китайской Народной Республики (КНР). В основе своей деятельности Банк предоставляет комплексные финансовые услуги клиентам, развивающим торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации с КНР, а также иностранным клиентам из КНР, реализующим инвестиционные проекты на территории Российской Федерации.

Полный перечень и детальное описание присвоенного рейтинга приведено в пресс-релизе Агентства: английская версия, китайская версия