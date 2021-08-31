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Китайское рейтинговое агентство Golden Credit Rating Int. опубликовало кредитный рейтинг АО КБ «Солидарность»

27 августа 2021 года китайское рейтинговое агентство Golden Credit Rating Int. опубликовало кредитный рейтинг АО КБ «Солидарность» BB-, прогноз «Стабильный» по национальной китайской шкале.

Прогноз «Стабильный» отражает ожидания Агентства, сильные конкурентные позиции Банка в Самарской области и влияние на стабильность финансовой системы региона.  Агентство отмечает стабильность депозитной базы Банка и достаточный уровень его капитала, который существенно увеличился в результате присоединения КБ «МИА» (АО) и в настоящее время обеспечивает развитие бизнеса Банка.

Получение рейтинга по национальной китайской шкале окажет положительное влияние на развитие взаимоотношений Банка с партнерами и контрагентами из Китайской Народной Республики (КНР). В основе своей деятельности Банк предоставляет комплексные финансовые услуги клиентам, развивающим торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации с КНР, а также иностранным клиентам из КНР, реализующим инвестиционные проекты на территории Российской Федерации.

Полный перечень и детальное описание присвоенного рейтинга приведено в пресс-релизе Агентства: английская версиякитайская версия


/ Сибирское Информационное Агентство /
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