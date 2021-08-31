Дальневосточный банк сообщил клиентам, что на портале «Госуслуги» запущен раздел «Жизненные ситуации: финансовое мошенничество»

Раздел «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество» начал работать на портале «Госуслуги», сообщили в Министерстве финансов России.

Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн среде, получить практические советы о том, как защититься от телефонных и кибермошенников, описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций.

Раздел будет полезен не только тем, кто пользуется банковскими картами, интернет-банкингом и делает покупки в интернете: речь идет в целом о финансовых мошенничествах, с которыми может столкнуться каждый.