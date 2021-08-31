Стать самозанятым теперь можно через мобильное приложение Примсоцбанка – «Примсоцл@йн», сообщает пресс-служба банка.
Перейти на самозанятость можно, если вы:
1. Занимаетесь индивидуальной профессиональной деятельностью или получаете деньги от своего имущества.
2. Зарабатываете не больше 2 400 000 рублей за год.
3. Не нанимаете сотрудников и не оформляете отношения с работодателем.
4. Работа не попадает под исключение в 422-ФЗ.
Как оформить самозанятость:
• Зайти в мобильное приложение «Примсоцл@йн»;
• Выбрать «Профиль» - «Самозанятые» - «Стать самозанятым» или меню «Самозанятые»;
• В открывшемся окне вам достаточно будет ввести вид деятельности и регион.
• Поздравляем! Вы – самозанятый!
Напомним, самозанятыми считаются лица, которые уплачивают НПД – налог на профессиональный доход. Основное преимущество режима – это возможность легализовать свою деятельность, работать прозрачно и не бояться штрафов за незаконное предпринимательство. В список преимуществ также входят:
• быстрый и максимально простой процесс регистрации без посещения налоговой инспекции;
• отсутствие необходимости в сдаче деклараций и отчетов;
• автоматическое начисление налога;
• возможность совмещать самозанятость с основной работой по договору без прерывания стажа;
• щадящая налоговая ставка - 4 или 6%.
Узнать подробнее о продуктах и услугах Примсоцбанка вы можете на нашем официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
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Стать самозанятым теперь можно через мобильное приложение Примсоцбанка
Стать самозанятым теперь можно через мобильное приложение Примсоцбанка – «Примсоцл@йн», сообщает пресс-служба банка.