Международный Форум «Байкальское гостеприимство – 2021» пройдет в Иркутске

Спикеры расскажут об основных трендах развития индустрии гостеприимства в регионах России.

Форум пройдет на площадке «Байкал бизнес центра» с 16 по 17 сентября. Участие платное.

Мероприятие будет полезно владельцам, управляющим, топ-менеджерам и руководителям различных служб средств размещений, а также представителям компаний, занимающихся комплексным оснащением средств размещения, консалтингом и продвижением.

Спикерами Форума являются ведущие менеджеры индустрии гостеприимства России: Е. Лысенкова, А. Мусакин, А. Процентов, Т. Черных, А. Матвеев, Н. Прачук и другие.

По словам организаторов, участники форума получат:

готовые практические решения, которые действительно работают;

новые инструменты и технологи в гостиничном бизнесе;

возможность для делового общения и обмена опытом;

новые знания в области управления персоналом.

Подробная программа и условия участия – на сайте мероприятия: www.baikalhotelforum.ru