Банк Солидарность приглашает к участию в акции «Откройте золото осени с UnionPay»

Совершайте покупки на сумму не менее 1000 рублей по карте UnionPay.

Регистрируйтесь и загружайте свои слипы* и чеки транзакций за покупки на сайте акции и получайте баллы или участвуйте в игровом аукционе** подарков.

За один балл возможно открыть 1 из Игровых сейфов. 1000 рублей = 1 балл

Призы Игровых сейфов**: 50 рублей, 500 рублей, 1 000 рублей, 2 000 рублей, 74 769 рублей***

Призы расположены в сейфах в произвольном порядке, получатель приза, размещённого в сейфе, получает тот или иной приз в зависимости от выбора им соответствующего сейфа.

Приз выдается в размере начисленной суммы в виде электронного сертификата Giftery Card****

Также полученные баллы можно использовать в рамках Игрового аукциона в соответствующий период и выиграть сертификаты на посещение ресторанов и кафе, отелей, а также на покупку телефона в магазине бытовой техники.

Период приема заявок на участие в Акции (регистрации Слипов на Сайте): с 12 часов 00 минут 00 секунд «01» сентября 2021 года г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «31» октября 2021г. включительно по московскому времени.

Период определения обладателей денежных призов и аукционных призов Акции: с «01» ноября 2021 года по «15» ноября 2021 года по московскому времени.

Период выдачи призов Победителям Акции производится с «16» ноября 2021 года по «31» декабря 2021 года по московскому времени.

Кобейджинговые карты (карты, на которых размещены логотипы двух платежных систем) в Акции не участвуют.

С подробными условиями проведения акции и Правилами можно ознакомиться по ссылке здесь https://unionpay.promo/

* Слип – документ, подтверждающий проведение оплаты банковской картой, печатаемый банковским терминалом или через кассовое решение.

** Игровой сейф - часть виртуального пространства механизма проведения Акции на Сайте, необходимого для использования баллов, начисляемых в рамках Акции, определения и распределения денежных призов. Игровой аукцион - часть виртуального пространства механизма проведения Акции на Сайте, необходимого для использования баллов, начисляемых в рамках Акции, определения и распределения аукционных призов, т.е. призов, обладатели которых определяются с использованием механики Игрового аукциона.

*** Главный денежный приз в размере 74 769,00 руб. – 3 шт. в течение всего периода Акции.

*** Срок действия электронного сертификата Giftery Card составляет 12 месяцев с даты его выпуска.