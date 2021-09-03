АО «Дальневосточный банк»: ВЭД – возможности новых реалий. Один из ведущих региональных банков предлагает компаниям эффективную поддержку во внешнеэкономической деятельности

Пандемия COVID-19 затронула все отрасли мировой экономики, включая и внешнеэкономическую деятельность предприятий. Закрытие границ, нарушение логистических цепочек, карантин, остановки производства и прочие ограничения оказали влияние на работу компаний, занимающихся импортом и экспортом.

Тем не менее, специалисты говорят о постепенном улучшении ситуации, так, согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, ожидается рост внешнего спроса на основные товары российского экспорта. При этом в структуре товарного экспорта будет преобладать нефтегазовый экспорт (доля более 50 % в 2021–2023 гг. по сравнению с 43 % в 2019 году). Рост импорта будет умеренным (товарный импорт: +4,3–4,7 % в реальном выражении в 2022–2023 гг). Также эксперты отмечают активное освоение новых рынков сбыта в связи с ограничением существующих внешнеторговых связей из-за карантина, увеличения поставок материалов для изготовления защитных и медицинских изделий, упаковочных материалов (в связи с ростом объемов онлайн покупок и распространением доставки), санитарно-гигиенической продукции и т. п.

Таким образом, постепенно компании — участники внешнеэкономической деятельности восстанавливают и даже развивают работу с учетом новых реалий, отмечая, что особое значение для них приобретает эффективное, гибкое и оперативное управление финансовыми потоками, основанное на тщательном анализе каждой конкретной ситуации.

Дальневосточный банк, который вот уже более 30 лет успешно работает на финансовых рынках Дальнего Востока и Восточной Сибири, с первых дней своей деятельности активно встраивался в международную финансовую систему, наработав за минувшие десятилетия значительный опыт результативного решения задач, стоящих перед участниками ВЭД. Как подчеркивают клиенты, одним из преимуществ, свойственных региональному банку, является индивидуальный подход к их потребностям, который проявляется во всех аспектах внешнеэкономической деятельности. Так, одной из важнейших составляющих ВЭД является валютный контроль.

Сегодня, в условиях введенных ограничений, значительно возросла вероятность невыполнения или нарушения участником ВЭД условий контракта, что может привести к рискам, связанным с неисполнением требований валютного законодательства России. Экспертиза банка как агента в области валютного контроля, тщательная проработка сделок клиентов, помощь при решении форс-мажоров в режиме онлайн, очные консультации для повышения эффективности каждого аспекта сделки клиента помогают снизить или избежать потерь на санкциях за нарушение законодательства.

Персонализированный подход применяется и при установлении банком курса валют, что обеспечивает клиентам Дальневосточного банка дополнительную выгоду. Помимо котировок в режиме онлайн на рыночных условиях, банк открыт к конструктивному диалогу и готов предложить индивидуальные котировки по отдельным транзакциям.

Среди преимуществ обслуживания ВЭД в Дальневосточном банке компании отмечают также широкий спектр предлагаемых клиентам валют – доллар США, евро, а также валюты ближайших соседей – японская йена, китайский юань, южнокорейская вона, казахский тенге. Учитывая большие объемы сделок со странами АТР, странами ближнего зарубежья, клиенты Дальневосточного банка могут работать с иностранными контрагентами напрямую в их национальных валютах, не неся дополнительных расходов на конвертацию. В свою очередь, партнерские отношения с банками-корреспондентами в США, ЕС, Японии, Республике Корея, КНР обеспечивают клиентам банка не только выгодное, но и быстрое и легкое осуществление расчетов с контрагентами из разных стран.

Дальневосточному банку доверяют международные сделки компании, составляющие основу экономик регионов нашей страны: морские порты, транспортные, логистические, топливно-энергетические компании, торговые предприятия, малый и средний бизнес. Воспользуйтесь возможностью развития вашего бизнеса на основе индивидуального подхода и использования передового мирового опыта ведения ВЭД!