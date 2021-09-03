За 10 дней блогер Альберт Северный добрался от Певека до Архангельска по Северному Морскому пути. По рассказу Альберта, на теплоходе его разместили в одноместной каюте рядом с капитаном, а верного «Хайлюкса» – в трюме.
В свободное время он занимался на велотренажёре и стоял на мостике на вахте. Не обошла стороной начинающего моряка и морская болезнь – в начале пути качало до 5 баллов.
В Архангельск путешественник прибыл 28 августа и пока что ждёт, когда из трюма поднимут его автомобиль – из-за бюрократических проволочек этот процесс затянулся. Выезжать из города планирует 2 сентября. В этом случае его маршрут будет строиться по следующему графику:
3-4 сентября – Петрозаводск;
5-6 сентября – Санкт-Петербург;
7 сентября – Псков;
8 сентября – Смоленск;
9 – Курск;
10 – Ростов-на-Дону;
11-12 – Севастополь.
- Сейчас гуляю по Архангельску, любуюсь набережной, памятниками и центром – город старинный, со своей атмосферой и душой. Живу на теплоходе, жду пока выгрузят машину. Спасибо капитану и старпому, что разрешили остаться!, - делится Альберт.
Для справки: 7 июня путешественник Альберт Северный стартовал из столицы нашей родины с целью за 100 дней обогнуть всю Россию по маршруту: Москва-Екатеринбург-Хабаровск-Владивосток-Чукотка-Мурманская область и Крым. Всего - 42 региона России и 25 тысяч километров, 6,5 км из которых – по реке Колыме и Северному морскому пути. Примечательно и то, что впервые в истории России подобный путь путешественник преодолевает на серийном внедорожнике, а именно таком любимом всеми дальневосточниками - Toyota Hilux. Генеральный партнёр путешествия ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
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Путешественник Альберт Северный преодолел Северный Морской путь
За 10 дней блогер Альберт Северный добрался от Певека до Архангельска по Северному Морскому пути. По рассказу Альберта, на теплоходе его разместили в одноместной каюте рядом с капитаном, а верного «Хайлюкса» – в трюме.