В Примсоцбанке выросли ставки по двум срочным вкладам – «Надёжный» и «Надёжный Онлайн», сообщает пресс-служба банка.

Ставка по вкладу «Надежный» составляет 7,0%. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 181 день, начисление и выплата процентов производится по окончании срока вклада. Пополнение вклада доступно в первые 90 дней с даты открытия. Капитализация не предусмотрена. При досрочном расторжении выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по ставке вклада "До востребования".

Ставка по вкладу «Надежный Онлайн» составляет 7,1%. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 181 день, начисление и выплата процентов производится по окончании срока вклада. Пополнение вклада доступно в первые 90 дней с даты открытия. Капитализация не предусмотрена. При досрочном расторжении выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по ставке вклада "До востребования".

Узнать подробнее об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы – 8-800-350-42-02 или*4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.