Мужчины отдают предпочтение программе семейного страхования - эксперты АО СК «РСХБ-Страхование»

Мужчины отдают предпочтение семейным полисам страхования в то время как женщины выбирают индивидуальные программы. К такому выводу пришли эксперты АО СК «РСХБ-Страхование», проанализировав статистику оформления страховых полисов от несчастных случаев.

Так, за первые шесть месяцев 2021 года по программе индивидуального страхования было оформлено более 110 тысяч страховых полисов, и еще более 70 тысяч – по программе семейного страхования. По статистике «РСХБ-Страхование», программы семейного страхования оказались более востребованы среди мужчин (более 52% полисов). При этом более 14% полисов страхования оформляется мужчинами в возрасте 30—39 лет. Пик спроса на программы семейного страхования в первые шесть месяцев 2021 года также пришелся на апрель.

В то же время индивидуальные программы страхования от несчастных случаев более популярны среди женщин (58% страховых договоров). Более 26% из них - женщины в возрасте от 60 до 69 лет. Пик спроса на полисы пришелся на апрель 2021 года.

«Чувство ответственности за свою семью и готовность оградить ее членов от возможных неблагоприятных событий в будущем часто характеризуют современных мужчин. Поэтому их выбор в пользу семейных программ выглядит логичным», - прокомментировал Владислав Корнеев, Директор департамента банковского страхования АО СК «РСХБ-Страхование».

В топ-3 регионов, жители которых выбирают программы индивидуального страхования, входят: Республика Башкортостан (4,2% договоров), Чувашская Республика (4% договоров) и Санкт-Петербург (3,4% договоров). Топ-3 регионов, жители которых предпочитают программы семейного страхования: Москва (6,3% договоров), Республика Башкортостан (5% договоров) и Санкт-Петербург (3,5% договоров).