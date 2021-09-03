"Магазин сельхозживотных на диване": Экосистема Своё Фермерство от Россельхозбанка упрощает процесс выбора и приобретения сельхозживотных

В экосистеме Своё Фермерство от Россельхозбанка любой фермер может приобрести сельскохозяйственных животных в режиме онлайн всего в несколько кликов. А новый цифровой сервис "Паспорт животного" позволит получить актуальную информацию о его здоровье.

В категории «Сельскохозяйственные животные» маркетплейса Своё Фермерство представлено более 1000 предложений о продаже сельхозживотных по всей России. Стоимость назначается продавцом за килограмм живого веса, либо за единицу поголовья. Так, стоимость коровы в среднем варьируется от 50 до 250 тыс, р, а стоимость быков может доходить и до 500 000 за штуку, козу можно приобрести в среднем за 13 000р., а поросенка за 42 000р. На отдельные виды товаров цена устанавливается договорная: покупатель имеет возможность напрямую связаться с продавцом и договориться о стоимости, а также выяснить любые детали о заинтересовавшем его товаре. Кроме того, на маркетплейсе Своё Фермерство можно найти более 50 предложений о продаже сельхозживотных со скидками, размер скидки на отдельные позиции достигает 20%.

На площадке размещены предложения от более 50 производителей и поставщиков сельхозживотных, предложения актуальны для 59 регионов России. Помимо вышеупомянутых коров, коз и свиней в каталоге животных представлены лошади, овцы, бараны, нетели, телята, ягнята, цыплята, куры и даже пчеломатки. Приобрести сельхозживотных можно не только Российского происхождения, но и из Франции и Австралии.



Покупка сельхозживотных в цифровом формате зачастую вызывает опасения покупателей, ведь не всегда можно быть уверенным в состоянии здоровья животного. Россельхозбанком совместно с разработчиком программного обеспечения «АГРОСЕРВИС» было найдено решение , которое снимает такие риски. Разработанный сторонами сервис "Паспорт животного" позволяет перейти на качественно новый способ контроля и проверки приобретаемых животных. Теперь любой продавец сельхозживотных маркетплейса Своё Фермерство имеет возможность в несколько кликов привязать к карточке животного актуальную информацию о нем на основании данных Национальной системы регистрации животных Регагро и Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии ФГИС «ВетИС», которые гарантируют достоверность информации относительно происхождения, здоровья, эпизоотического благополучия животного, а также подтверждают право владения животным конкретным продавцом.



Покупатели сельхозживотных на маркетплейсе Своё Фермерство, в свою очередь, получают доступ к информации из независимого источника, содержащей ряд важных данных, необходимых для принятия решения о покупке:

Регистрационный паспорт, позволяющий четко идентифицировать животное;

Ветеринарный паспорт, описывающий вакцинации, исследования и лечебно-проф. обработки животного;

Зоотехнический паспорт, включающий информацию о динамике веса и удоях;

Племенной паспорт может содержать информацию о породе, продуктивности и предках.

«Карточка животного» – не единственное решение для животноводческой отрасли, представленное в экосистеме «Своё Фермерство». Еще в 2020 году Россельхозбанк интегрировал в экосистему сервис по учету и отслеживанию рогатого скота, основанный на RFID-системе, позволяющей полностью контролировать все процессы, связанные с перемещением, уходом и питанием животных.

Всего же в экосистеме «Своё Фермерство» представлено более 30 агросервисов. Среди решений для животноводов стоит отметить также сервис телеветеринарии, позволяющий получить консультацию ветеринара или зоотехника в формате онлайн 24/7, мониторинг рождения телят, ветеринарный бот и другие решения, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы в животноводческом бизнесе и вывести его на качественно новый уровень.

Также на сайте можно приобрести сопутствующие товары для животноводства: корма, добавки, оборудование, технику для животноводства (кормоуборочные комбайны, кормозаготовительную техника, оборудование для производства комбикормов, кормораздатчики и смесители) и многое другое.

Благодаря экосистеме «Своё Фермерство» вопросы, связанные с выбором сельхозживотного и покупкой сопутствующих товаров и сервисов для животноводства, можно получить в одном месте и к тому же в цифровом формате, не выходя из дома. Это существенно экономит временные затраты представителей малого и микробизнеса АПК.

«Наш каталог «Сельскохозяйственные животные» значительно облегчает процесс поиска, выбора и покупки сельскохозяйственных животных. Удобный интерфейс, широкий ценовой диапазон и большой выбор животных дает возможность удовлетворить практический любой запрос покупателя. А доступные сопутствующие товары и сервисы позволяют закрыть любые потребности животноводов в одном месте и к тому же в цифровом формате, не выходя из дома. Это существенно экономит временные затраты представителей малого и микробизнеса АПК, – отметила Директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема «Своё Фермерство» от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность.