Россельхозбанк открыл «Школу фермера» в 27 регионах

1 сентября в России стартовал третий этап масштабного образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Открыли двери «Школы» в 27 регионах для почти 1000 слушателей Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут и председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев. Общая география проекта увеличилась в 10 раз за год до 41 региона, а среди новых направлений подготовки появился сельский туризм.

«Спустя год мы уже видим результаты первых выпускников. Видим в реальных проектах: засеянных полях, отремонтированных птицекомплексах, новых сыроварнях и молочных фермах. Сегодня на связи – студенты «Школы фермера» в 27 регионах. Но наша страна гораздо больше и разнообразнее. И мы хотим, чтобы образование было доступно всем, кто стремится стать фермером. Поэтому мы решили «подключить» к проекту всю Россию. С этой целью- запускаем онлайн-версию «Школы фермера». Трансляции и видеозаписи будут размещены на цифровой платформе Россельхозбанка Своё Фермерство. Хочу пожелать всем студентам «Школы фермера» поймать драйв от этой профессии и максимально реализовать свой талант предпринимателя!» – обратился к участникам проекта Борис Листов.

По словам Оксаны Лут, образовательный проект за два предыдущих сезона доказал свою эффективность, позволив значительно расширить компетенции предпринимателей и горизонты для их бизнеса. «Увеличение числа слушателей и расширение географии проекта демонстрируют востребованность такого формата обучения среди фермеров и их стремление получать актуальное бизнес-образование. Отмечу, что одновременно с поддержкой сельхозпроизводства Минсельхоз стимулирует развитие и других видов деятельности малых форм хозяйствования. Например, с 2022 года мы планируем уделять самое пристальное внимание сфере сельского туризма, и это направление обязательно будет внедрено в образовательную программу «Школы фермеров», – заявила Оксана Лут.

«Школа фермера» - один из важнейших проектов для развития сельхозотрасли страны и фермерства в частности. «Дамате» участвует в проекте Россельхозбанка с момента запуска, специалисты компании обучают фермеров на Кавказе, где мы развиваем производство баранины. Наш овцеводческий проект работает по уникальной для России модели контрактного фермерства, поэтому «Школа» играет важную роль в его развитии. Ведь наша главная идея - собрать вокруг себя тысячи фермеров, помочь им в области генетики, кормления, ветеринарии, что позволит получить на выходе продукт высокого качества. Сегодня мы уже активно работаем с 60 фермерами, 30 из которых как раз прошли «Школу фермера», - сказал председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев.

Студенты третьего потока будут обучаться по 20 специальностям. Среди них – агротуризм, аквакультура, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, молочное и мясное скотоводство, растениеводство, птицеводство и др. Кроме того, в учебные планы включены лекции по маркетингу, производству органической продукции, использованию цифровых решений, организации каналов сбыта, продвижению региональных брендов продуктов питания.

В церемонии открытия третьей волны «Школы фермера» приняли участие представители администрации регионов-участников, студенты, ректоры аграрных вузов, руководители сельхозпредприятий, выпускники предыдущих потоков, амбассадоры Россельхозбанка.

С начала запуска в 2020 году обучение в «Школе фермера» прошли 466 слушателей в 16 регионах по 17 уникальным специализациям, а 45 наиболее талантливых слушателей второй волны получили грант от Россельхозбанка и Агропродовольственного фонда «Свое» на создание и развитие новых малых форм хозяйствования.

В 25 регионах инициатива Россельхозбанк реализуется впервые. Это Белгородская, Вологодская, Ленинградская, Ивановская, Липецкая, Омская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская и Воронежская области, Забайкальский, Краснодарский, Пермский края, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Мордовия, Республика Тыва.

Спустя год «Школа фермера» снова открывается в регионе-пионере проекта – в Московской области, а также возвращается в регион-участник второго этапа Чувашскую Республику.

Первый поток охватил 4 региона, с учетом второго – 16. Таким образом, присоединение новых регионов к третьему потоку увеличило географию «Школы фермера» до 41 субъекта, то есть в 10 раз за год.

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов.

Общая продолжительность курса – до трёх месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов - участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России. Обучение финансируется Россельхозбанком.