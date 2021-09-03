ВЭФ: Дальний Восток будет опережать другие регионы по рентабельности АПК

По прогнозам Россельхозбанка, в перспективе следующих 5-7 лет маржинальность производства продукции АПК в регионах Дальнего Востока будет превышать рентабельность сельхозпроизводства в других частях страны. Этому будут способствовать как низкая конкуренция среди производителей на внутреннем рынке, так и возможности для импортозамещения и развития экспорта на азиатские рынки. При этом на внешнеторговом направлении лидерство ДФО будет обеспечивать расширение ассортимента по экспорту ракообразных, соевых бобов и рыбы, рассказал начальник Управления отраслевой и технологической экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков в рамках сессии «Агрокомплекс Дальнего Востока: двигатель роста или упущенная возможность» в рамках Восточного экономического форума.

По итогам 6 месяцев 2021 года экспорт продукции АПК из Дальневосточного федерального округа вырос на 5% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1,9 млрд. Округ занял четвертое место по доле экспорта (13%), что сопоставимо с общим экспортом из Приволжского, Сибирского, Уральского и Северо-Кавказского округов (15%).

Драйверами роста экспорта стали ракообразные (+47% до $668 млн), соевые бобы (+196% до $233 млн) и рыбное филе (+29% до $138 млн). Эти категории составляют 54% экспорта из ДФО.

«Конкурентоспособность ДФО объясняется уникальными товарными категориями, близостью к иностранным рынкам, привлекательной ценой. Показателен пример ракообразных, которые заняли третье место по экспорту из России в первом полугодии – на аграриев ДФО приходится 77% в стоимостном выражении. В экспорте соевых бобов, десятое место в первом полугодии, ДФО обеспечил 72%. Хорошую перспективу мы видим и у мясной и молочной продукции, комбикормов. Будущее экспорта из ДФО связано с увеличением глубины переработки и расширением ассортимента поставок», – отметил Дмитрий Жиляков.

Реализации экспортного потенциала будет способствовать развитие логистической инфраструктуры и включение земель в сельскохозяйственный оборот. Так, ДФО занимает второе место в России по потенциалу ввода залежных сельскохозяйственных земель под посевы масличных культур (265,1 тыс. га, 26% от общероссийского показателя).

Россельхозбанк представил видение по развитию поставок за рубеж крупнейших регионов-экспортёров.

Прирост экспорта Приморского края связан с наращиванием поставок масложировой и рыбной продукции, мороженого, плодоовощных консервов, мяса и мясных изделий, безалкогольных напитков.

В Камчатском крае большую часть поставок составляет мороженая рыба. Прирост экспорта АПК ожидается за счет увеличения поставок консервов, рыбных полуфабрикатов.

Основу экспорта Сахалинской области составляют крабы и минтай. Потенциал экспорта связан с увеличением поставок рыбосырья и продуктов его переработки.

Увеличение экспорта из Хабаровского края опирается на наращивание поставок рыбной продукции и расширение ассортимента – экспорта соевых бобов и продукции их переработки, молочной продукции, напитков.

Амурская область специализируется на поставках масличных и продуктов их переработки. Экспорт может быть диверсифицирован за счет молочной и мясопродукции, пищевых ингредиентов.

Фактором развития АПК Дальнего Востока помимо экспорта станет создание предприятий для удовлетворения внутреннего спроса по ключевым продуктам, что отличает округ от большей части территории страны, считает Дмитрий Жиляков.

В ДФО сохраняется потенциал роста потребления томатов – на 70 тыс. тонн, огурцов – на 35 тыс. тонн, салата – на 20 тыс. тонн, молочных продуктов – на 220 тыс. тонн, мяса индейки – на 10 тыс. тонн. По свинине внутренний спрос будет удовлетворён после введения в строй двух строящихся агрокомплексов.

По словам спикера, за последние два года при поддержке РСХБ на Дальнем Востоке началась реализация проектов с суммарным объемом инвестиций свыше 22 млрд рублей, в том числе в производство и переработку сельхозпродукции, производство молокосырья, рыбохозяйственный комплекс.

«Из-за особенностей географии, потенциала импортозамещения и экспорта, создания особых экономических зон и низкой конкуренции уровень рентабельности агробизнеса на Дальнем Востоке в два раза выше, чем в среднем по стране: 20% против 11%. В среднесрочной перспективе АПК Дальнего Востока сохранит преимущество в рентабельности», – подытожил Дмитрий Жиляков.